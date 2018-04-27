Aziz Yıldırım'a Şenol Güneş tepkisi!
Yıldırım, Kapalıçarşı ziyaretinde bir vatandaşın, “Şenol Güneş numara yapmaz” tepkisini ‘gülerek’ karşıladı...
GAZİYİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Aziz Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde darbeciler tarafından ağır yaralanan Emniyet Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı makamında ağırladı. Yıldırım, ailesiyle ziyaretine gelen gazi müdüre Fenerbahçe forması hediye etti.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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