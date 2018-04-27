Aziz Yıldırım'a Şenol Güneş tepkisi! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'a tepkisi!

    Aziz Yıldırım'a Şenol Güneş tepkisi!

    Yıldırım, ziyaretinde bir vatandaşın, “ numara yapmaz” tepkisini ‘gülerek’ karşıladı...

    Başkanı , dün düzenlenen kahvaltı organizasyonunda esnafıyla bir araya geldi. Yıldırım'a, yöneticiler ve Selim Sapan eşlik etti. Organizasyon öncesi Aziz Yıldırım, çarşıya girdiği sırada bir vatandaşın, " numara yapmaz başkan" tepkisiyle karşılaştı. Başkan, bu tepkiyi gülerek karşıladı. Yıldırım, geçen salı günü yaptığı basın toplantısında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, "Burada tiyatro oynamıştır" ifadesini kullanmıştı.

    GAZİYİ MAKAMINDA AĞIRLADI
    Aziz Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde darbeciler tarafından ağır yaralanan Emniyet Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı makamında ağırladı. Yıldırım, ailesiyle ziyaretine gelen gazi müdüre Fenerbahçe forması hediye etti.
    1. 27.4.2018
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