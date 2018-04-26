Golcülerin forma savaşı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Golcülerin forma savaşı

    Golcülerin forma savaşı
    Bu sezon 'nin 3 Fernandao, ve , farklı dönemlerde yaşadıkları sakatlıklarla formalarından uzak kalmışlardı. Janssen, geçtiğimiz hafta ligde oynanan karşılaşmasında sonradan oyuna girerken, 3 yıldız futbolcu bu sezon bir arada ilk kez forma savaşı verecek.
    1. 26.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golcülerin forma savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN