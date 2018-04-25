Vincent Janssen: "Kupa maçını da kazanacağız" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    : " maçını da kazanacağız"

    Vincent Janssen: "Kupa maçını da kazanacağız"

    Dört buçuk ay aranın ardından maçıyla sahalara dönen , 'nin her iki kulvarda da yoluna devam ettiğini söyledi.

    Hollandalı yıldız, 0-0'ken ertelenen derbisinin yeniden oynanacağından emin konuşurken, "Ligde 4 maçımız, bir de kupada final maçımız var. Yapacağımız şey, bundan sonra ligdeki 4 maçı kazanıp beklemek. Kupa maçını da kazanıp herkesi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. Janssen, futbola yeniden dönmenin mutluluğunun ise tarif edilemez olduğunu söyledi.
    1. 25.4.2018
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