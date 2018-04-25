23 Nisan, Fenerbahçe için uğurlu gün – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , için uğurlu gün

    23 Nisan, Fenerbahçe için uğurlu gün
    F.Bahçe, lig tarihinde 23 Nisan'da oynanan maçlarda en fazla galip gelen takım. Kanarya, bu anlamlı günde 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Valbuena da 2018'deki ilk golünü 'da attı. Volkan Demirel, ligde kalesine gelen son 21 isabetli şutun sadece 2'sinde gol yedi.
    1. 25.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    23 Nisan, Fenerbahçe için uğurlu gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN