23 Nisan, Fenerbahçe için uğurlu gün
F.Bahçe, lig tarihinde 23 Nisan'da oynanan maçlarda en fazla galip gelen takım. Kanarya, bu anlamlı günde 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Valbuena da 2018'deki ilk golünü 23 Nisan'da attı. Volkan Demirel, ligde kalesine gelen son 21 isabetli şutun sadece 2'sinde gol yedi.
- 25.4.2018
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