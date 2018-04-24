Fenerbahçe'de goller yabancılardan
Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları bu sezon takımın gol yüküne önemli bir katkı sağladı.
VALBUENA YİNE SONRADAN ATTI
Bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda skora önemli katkıda bulunan Valbuena yine golünü attı. 90. dakikadaşık birvuruşla ağlara sarsan Fransız, ligdeki 6. sayısını kaydetti.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Fenerbahçe'de goller yabancılardan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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