Fenerbahçe'de goller yabancılardan – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'de goller yabancılardan

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de goller yabancılardan

    'nin yabancı oyuncuları bu sezon takımın gol yüküne önemli bir katkı sağladı.

    'nin yabancı oyuncuları bu sezon takımın gol yüküne önemli bir katkı sağladı. Sarı-lacivertlilerin ligde attığı son 42 golün 38'i yabancı oyunculardan geldi. Yerlilerin katkısı ise son maçlarla birlikte iyice azaldı. 2 gol atarken ve Şener Özbayraklı da birer kez ağları havalandırdı.

    VALBUENA YİNE SONRADAN ATTI
    Bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda skora önemli katkıda bulunan Valbuena yine golünü attı. 90. dakikadaşık birvuruşla ağlara sarsan Fransız, ligdeki 6. sayısını kaydetti.
    1. 24.4.2018
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