Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışına devam etti. Maça baskılı başlayan sarı-lacivertliler golleri erken buldu. 14'te Aatıf Chahechouhe, ceza sahasında havalanan topu şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 20'de Giuliano'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Roberto Soldado, kaleci Boffini de çalımladıktan sonra farkı ikiye çıkardı: 2-0. 36'da Skrtel'in hatasında topla buluşan Doukara, sert bir şutla Volkan'ı mağlup ederek güney ekibini umutlandırdı: 2-1.



BiR GOLÜ DE SAYILMADI

62'de Dirar'ın pasında Giuliano, Antalyaspor'un ümitlerini bitirdi: 3-1. 90'da sahneye çıkan Valbuena maçın skorunu ilan etti: 4-1. Roman'ın attığı bir golü de geçersiz sayılan Fenerbahçe puanını 60'a yükselterek, lider G.Saray ile 3 puanlık farkı korudu. Düşme tehlikesi yaşayan Antalya ise 35 puanla 13. sırada kaldı. Ligdeki son 4 maçında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Trabzon'la karşılaşacak. Dünkü sonuçla ligi ilk 4'te bitirecek takımlar kesinleşti. G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe arasındaki sıralamayı son 4 hafta belirleyecek.