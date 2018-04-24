Fenerbahçe son 4 maçını kazandı! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    son 4 maçını kazandı!

    Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!

    Sarı-lacivertliler, ’u Aatıf, Soldado, Giuliano ve Valbuena’nın golleri ile geçip ‘şampiyonluk takibine’ devam etti. Kocaman’ın öğrencileri son 4 maçtan 12 puan çıkardı

    Spor 'de , 'de konuk ettiği 'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışına devam etti. Maça baskılı başlayan sarı-lacivertliler golleri erken buldu. 14'te Aatıf Chahechouhe, ceza sahasında havalanan topu şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 20'de Giuliano'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan , kaleci Boffini de çalımladıktan sonra farkı ikiye çıkardı: 2-0. 36'da Skrtel'in hatasında topla buluşan Doukara, sert bir şutla Volkan'ı mağlup ederek güney ekibini umutlandırdı: 2-1.

    BiR GOLÜ DE SAYILMADI
    62'de Dirar'ın pasında Giuliano, Antalyaspor'un ümitlerini bitirdi: 3-1. 90'da sahneye çıkan Valbuena maçın skorunu ilan etti: 4-1. Roman'ın attığı bir golü de geçersiz sayılan Fenerbahçe puanını 60'a yükselterek, lider G.Saray ile 3 puanlık farkı korudu. Düşme tehlikesi yaşayan Antalya ise 35 puanla 13. sırada kaldı. Ligdeki son 4 maçında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31. haftada 'ya konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında 'la karşılaşacak. Dünkü sonuçla ligi ilk 4'te bitirecek takımlar kesinleşti. G.Saray, , ve Fenerbahçe arasındaki sıralamayı son 4 hafta belirleyecek.

    1. 24.4.2018
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