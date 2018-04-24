Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor’u Aatıf, Soldado, Giuliano ve Valbuena’nın golleri ile geçip ‘şampiyonluk takibine’ devam etti. Kocaman’ın öğrencileri son 4 maçtan 12 puan çıkardı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışına devam etti. Maça baskılı başlayan sarı-lacivertliler golleri erken buldu. 14'te Aatıf Chahechouhe, ceza sahasında havalanan topu şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 20'de Giuliano'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Roberto Soldado, kaleci Boffini de çalımladıktan sonra farkı ikiye çıkardı: 2-0. 36'da Skrtel'in hatasında topla buluşan Doukara, sert bir şutla Volkan'ı mağlup ederek güney ekibini umutlandırdı: 2-1.
BiR GOLÜ DE SAYILMADI
62'de Dirar'ın pasında Giuliano, Antalyaspor'un ümitlerini bitirdi: 3-1. 90'da sahneye çıkan Valbuena maçın skorunu ilan etti: 4-1. Roman'ın attığı bir golü de geçersiz sayılan Fenerbahçe puanını 60'a yükselterek, lider G.Saray ile 3 puanlık farkı korudu. Düşme tehlikesi yaşayan Antalya ise 35 puanla 13. sırada kaldı. Ligdeki son 4 maçında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Trabzon'la karşılaşacak. Dünkü sonuçla ligi ilk 4'te bitirecek takımlar kesinleşti. G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe arasındaki sıralamayı son 4 hafta belirleyecek.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Fenerbahçe son 4 maçını kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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