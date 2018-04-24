Fenerbahçe Giuliano ile kazandı! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Giuliano ile kazandı!

    Fenerbahçe Giuliano ile kazandı!

    Sahada devleşen yıldız; Aatıf, ve Valbuena’nın attığı gollerin pasını verdi; yetinmedi 62. dakikada bir de gol atıp skoru domine etti

    Dün akşam Ülker Stadı'nda tam anlamıyla Giuliano şov ardı. İlk 11'deki yerini alan Brezilyalı futbolcu gerçek bir maestro gibiydi. , karşısında önce Aatıf ve ardından 'nun gollüyle 2-0 öne geçerken gol pasları Giuliano'dan geldi. 20 dakikada 2 asist yapan Brezilyalı, Fenerbahçe kariyerinde ilk defa bir maçta 2 gol pası verdi. Ama başarılı futbolcunun durmaya niyeti yoktu. 62. dakikad a bu kez asist yapan değil gole adını yazdıran isimdi. Nabil Dirar'ın pasında topu ağlara gönderen oyuncu, skorun 3-1'e taşınmasında boş rolü oynadı ve takımını rahatlattı. Antalyaspor karşısında kapanış golü 'dan gelirken asisti yapan isim yine Giuliano'dan başkası değildi. Sarı-lacivertli futbolcu, 90 dakika sonunda sosyal medyanın son dönemdeki "Ve dünya bir dakikalığına güzelleşti" sloganını 'e taşımış oldu.
    1. 24.4.2018
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