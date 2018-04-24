Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe, yarın saat 14.00'te Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili konuşması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir."
- 23.4.2018 19:36
- Güncelleme: 24.4.2018 02:12
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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