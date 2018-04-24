Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup ederken teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman; Şenol Güneş'in başında kan olmadığını, soyunma odasına sağlıklı bir şekilde gitmesine karşın oradan sedyeyle çıktığını belirtti.
Kocaman'ın bu açıklamalarını SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yorumladı.
İşte Toroğlu'nun derbide yaşanan olaylar ile Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri.
- 24.4.2018 02:19
- Güncelleme: 24.4.2018 02:22
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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