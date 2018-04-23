Yıldırım, siyah tişörtlüleri rapor etti
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı derbi sonrası sabaha kadar uyumadı; FB TV'de saatlerce görüntüleri tek tek izledi.
HAKKIMIZLA ALIRIZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Musturoğlu ile Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki akşam Beyaz TV'de tartıştı. Mosturoğlu, "Tatil etme kararı tartışmalıdır" dedi. Mahmutyazıcıoğlu, "Eğer yaşananlar normalse, 3-0 hükmen siz galip gelin, kupayı alın" ifadelerini kullandı. Mosturoğlu, "Fenerbahçe, Şafak bey bahşetti diye değil, hak ettiği için kupayı alır" diye konuştu.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Yıldırım, siyah tişörtlüleri rapor etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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