Yıldırım, siyah tişörtlüleri rapor etti – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Yıldırım, siyah tişörtlüleri rapor etti

    Yıldırım, siyah tişörtlüleri rapor etti

    Başkanı , olaylı derbi sonrası sabaha kadar uyumadı; FB TV'de saatlerce görüntüleri tek tek izledi.

    Başkanı , olaylı derbi sonrası sabaha kadar uyumadı; FB TV'de saatlerce görüntüleri tek tek izledi. Hem stat kamera görüntülerini, hem de yayıncı kuruluşun görüntülerini ileri geri sardırarak seyretti. Korner bölgelerinde ve yedek kulübesinde yaşananları tek tek not aldı. Başkan Yıldırım, notlarını daha sonra emniyet görevlileri ile paylaştı. Özellikle Pepe'nin oyundan atılmasından sonra ellerini başının arasına alarak üzülen siyah tişörtlü taraftarlara dikkat çekti.

    HAKKIMIZLA ALIRIZ
    Asbaşkanı Şekip Musturoğlu ile Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki akşam Beyaz TV'de tartıştı. Mosturoğlu, "Tatil etme kararı tartışmalıdır" dedi. Mahmutyazıcıoğlu, "Eğer yaşananlar normalse, 3-0 hükmen siz galip gelin, kupayı alın" ifadelerini kullandı. Mosturoğlu, ", Şafak bey bahşetti diye değil, hak ettiği için kupayı alır" diye konuştu.
    1. 23.4.2018
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