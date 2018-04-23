Valbuena’ya sevgi seli
Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena’ya tribünlerden büyük destek geldi.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'ya tribünlerden büyük destek geldi.
Fenerbahçe'nin evinde oynadığı Antalyaspor müsabakasının 71. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna dahil olan Mathieu Valbuena'ya tribünlerden büyük destek gördü. Oyuna gireceği sırada taraftarların tezahürat ve alkışları arasında oyuna dahil olan Valbuena'ya müsabaka içerisinde de sevgi gösterilerinde bulunuldu. Fransız yıldız 90. dakikada ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golüne imza attı.
- 23.4.2018 22:11
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Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Valbuena’ya sevgi seli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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