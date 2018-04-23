Valbuena’ya sevgi seli – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Valbuena’ya sevgi seli

    Valbuena’ya sevgi seli

    ’nin Fransız yıldızı ’ya tribünlerden büyük destek geldi.

    'nin Fransız yıldızı 'ya tribünlerden büyük destek geldi.

    Fenerbahçe'nin evinde oynadığı müsabakasının 71. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna dahil olan Mathieu Valbuena'ya tribünlerden büyük destek gördü. Oyuna gireceği sırada taraftarların tezahürat ve alkışları arasında oyuna dahil olan Valbuena'ya müsabaka içerisinde de sevgi gösterilerinde bulunuldu. Fransız yıldız 90. dakikada ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golüne imza attı.

    1. 23.4.2018 22:11
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