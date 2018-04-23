Taraftarlardan Volkan'a şok tepki! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Taraftarlardan Volkan'a şok tepki!

    Taraftarlardan Volkan'a şok tepki!

    kaptanı , yarım kalan derbide olay çıkaran taraftarları sakinleştirmeye çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

    kaptanı , yarım kalan derbide olay çıkaran taraftarları sakinleştirmeye çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Volkan, "Valla beni bile dinlemediler. Bana bile 'Sen karışma!' diye küfür ettiler. Daha önce hiç benzerini yaşamamıştım. Ben onlardan birisiyim, içlerinden geldim. 'Atmayın, sahamızı kapatırlar' dediğimde, bana 'Kapansın' diyenler bile vardı" dedi.
    1. 23.4.2018
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