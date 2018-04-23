Skrtel'in hatasını Doukara affetmedi!
36. dakikada Doukara'nın golüyle Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe savunmasında Skrtel büyük bir hataya imza attı.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında Aatif Cheahechoue ve Soldado ile 20. dakika sonunda 2 farklı üstünlüğü yakalarken, sarı-lacivertlilerin bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı.
ANTALYASPOR SKORU 2-1'E GETİRDİ
Fenerbahçe soyunma odasına rahat girmeyi hedeflerken, savunmada yapılan büyük hata sonrası Antalyaspor farkı 1'e indiren golü buldu. Savunmadan çıkarken Skrtel'in kaptırdığı topta Antalyasporlu futbolcu araya girdi. Doukara bu büyük hatayı affetmedi ve farkı 1'e indiren golü attı.
- 23.4.2018 20:55
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Skrtel'in hatasını Doukara affetmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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