Skrtel'in hatasını Doukara affetmedi! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Skrtel'in hatasını Doukara affetmedi!

    Skrtel'in hatasını Doukara affetmedi!

    36. dakikada Doukara'nın golüyle , farkı 1'e indirdi. savunmasında Skrtel büyük bir hataya imza attı.

    , karşısında Aatif Cheahechoue ve Soldado ile 20. dakika sonunda 2 farklı üstünlüğü yakalarken, sarı-lacivertlilerin bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı.

    ANTALYASPOR SKORU 2-1'E GETİRDİ
    Fenerbahçe soyunma odasına rahat girmeyi hedeflerken, savunmada yapılan büyük hata sonrası Antalyaspor farkı 1'e indiren golü buldu. Savunmadan çıkarken Skrtel'in kaptırdığı topta Antalyasporlu futbolcu araya girdi. Doukara bu büyük hatayı affetmedi ve farkı 1'e indiren golü attı.

    1. 23.4.2018 20:55
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