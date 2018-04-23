Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!

    Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!
    Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe- derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, olaylar yaşandığı esnada saha kenarında muz yerken görüntülenmişti.
    1. 23.4.2018 11:42
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