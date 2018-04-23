Fenerbahçe'den 100 milyonluk kayıp – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'den 100 milyonluk kayıp

    Fenerbahçe'den 100 milyonluk kayıp

    Kariyeri boyunca Chelsea, Atletico Madrid, PSG ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen Sırp golcü Mateja Kezman, 2012 yılında futbolu bırakmış ve menajerliğe başlamıştı.

    1. 23.4.2018 15:31
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