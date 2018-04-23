Aatif, Antalyaspor’u da boş geçmedi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Aatif, ’u da boş geçmedi

    Aatif, <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’u da boş geçmedi

    ’nin Faslı futbolcusu , karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.

    'nin Faslı futbolcusu , karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.

    'de evinde ile karşılaşan 'de durdurulamıyor. Son haftalarda gösterdiği performans ile takımını sırtlayan Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında da attığı golle 30. haftayı da boş geçmedi. 27. haftada oynanan ve 29. haftada karşısında attığı 1'er golle takımının ofans yükünü çeken 31 yaşındaki futbolcu 30. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında da gol atarak takımını galibiyete taşıyan isimler arasında yer alırken yerini 90+1. dakikada alkışlar eşliğinde 'a bıraktı.
    1. 23.4.2018 23:16
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