Aatif, Antalyaspor’u da boş geçmedi
Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Antalyaspor karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.
Spor Toto Süper Lig'de evinde Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe durdurulamıyor. Son haftalarda gösterdiği performans ile takımını sırtlayan Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında da attığı golle 30. haftayı da boş geçmedi. 27. haftada oynanan Kayserispor ve 29. haftada Sivasspor karşısında attığı 1'er golle takımının ofans yükünü çeken 31 yaşındaki futbolcu 30. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında da gol atarak takımını galibiyete taşıyan isimler arasında yer alırken yerini 90+1. dakikada alkışlar eşliğinde Alper Potuk'a bıraktı.
- 23.4.2018 23:16
-
Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
-
Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
-
Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Aatif, Antalyaspor’u da boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.