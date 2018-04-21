Lazar Markovic yine gönderildi! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yine gönderildi!

    Lazar Markovic yine gönderildi!
    2015-16 sezonunda kiralık olarak Liverpool'dan F.Bahçe'ye transfer olan, ardından Sporting Lizbon ve Hull City'e kiralanan , son olarak kiralık gittiği Anderlecht'te de tutunamadı. Belçika ekibi, kiralık sözleşmesini feshettiği 24 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunu Liverpool'a geri gönderdi.
    1. 21.4.2018 00:41
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