Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"

    Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"

    Fenerbahçe kongre üyesi ve eski Karadeniz İşadamları Derneği Başkanı Sait Yılmaz, Kadıköy'de oynanan derbideki olaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    1. 21.4.2018 00:58
    2. Güncelleme: 21.4.2018 02:18
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