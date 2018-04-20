Yüksek tansiyon! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Yüksek tansiyon!

    Yüksek tansiyon!

    Dev maçın 57’nci dakikasında yedek kulübesine tribünlerden atılan koltuk parçası nedeniyle Güneş’in kafası yarıldı maç tatil edildi

    Türk Futbol tarihinin en olaylı maçlarından biri dün gece 'de oynandı. yarı final rövanş maçı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle dev mücadele tatil edildi. 57'inci dakikada 'ın Quaresma ile kullanacağı korner öncesinde tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle mücadele durdu. Bu sırada Caner korneri kullanmak isterken sahaya yine maddeler atıldı. Beşiktaşlı oyuncular 'a itiraz ederken, siyah-beyazlı yedek kulübesinin bulunduğu bölümde asıl olaylar patlak verdi.

    YATIŞTIRMAK İSTERKEN...
    Beşiktaş kalecisi ile kulübenin arkasında bulunan taraftarları arasında yaşanan tartışmayı yatıştırmak isteyen teknik direktör 'in kafasına tribünden atılan bir koltuk isabet etti. Tecrübeli hoca bu darbe sonrası kendini bir anda yerde buldu. Sağlık ekipleri Güneş'in kafasına buz torbası koymaya çalışırken, kenardaki gerginlik daha da yükseldi. Kulübenin çevresinde yaşanan arbedenin ardından Beşiktaş takımı soyunma odasına gitti. Bu sırada koridora giren Fenerbahçeli oyuncular ile siyah-beyazlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Hakem Mete Kalkavan çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil etti.
    1. 20.4.2018
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