Yüksek tansiyon!
Dev maçın 57’nci dakikasında Beşiktaş yedek kulübesine tribünlerden atılan koltuk parçası nedeniyle Güneş’in kafası yarıldı maç tatil edildi
YATIŞTIRMAK İSTERKEN...
Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile kulübenin arkasında bulunan Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan tartışmayı yatıştırmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına tribünden atılan bir koltuk isabet etti. Tecrübeli hoca bu darbe sonrası kendini bir anda yerde buldu. Sağlık ekipleri Güneş'in kafasına buz torbası koymaya çalışırken, kenardaki gerginlik daha da yükseldi. Kulübenin çevresinde yaşanan arbedenin ardından Beşiktaş takımı soyunma odasına gitti. Bu sırada koridora giren Fenerbahçeli oyuncular ile siyah-beyazlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Hakem Mete Kalkavan çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil etti.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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