Bony için Fener’e yoğun pres var – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bony için Fener’e yoğun pres var

    Bony için Fener’e yoğun pres var

    'ın "Bizden uzak olsun" diyerek veto ettiği 'nin menajerlerinden yeni teklif geldi.

    'ın "Bizden uzak olsun" diyerek veto ettiği 'nin menajerlerinden yeni teklif geldi. Oyuncunun tedavisine devam edildiğini ileten menajerler, kabul edilmesi halinde tecrübeli forvetin sezon başı kampına kadar iyileşeceğini bildirdiler. Swansea, Bony'yi 13 milyon euro'ya transfer etmişti.
    1. 20.4.2018
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