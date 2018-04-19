Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği

    Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği

    Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı maçlarla, 2017-2018 sezonunda oynadığı maçlardaki skor benzerliği gözlerden kaçmadı.

    1. 19.4.2018 17:28
    2. Güncelleme: 19.4.2018 17:45
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