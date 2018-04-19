Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı ile ilgili açıklama
Fenerbahçe, çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.
Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."
- 20.4.2018 00:12
- Güncelleme: 20.4.2018 00:15
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Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı ile ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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