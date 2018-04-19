Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı ile ilgili açıklama – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'den maçı ile ilgili açıklama

    Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı ile ilgili açıklama

    , çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu

    Kulübü resmi internet sitesinden maçıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan ile 'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

    Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem , maçı tatil etti.

    Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

    1. 20.4.2018 00:12
    2. Güncelleme: 20.4.2018 00:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı ile ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN