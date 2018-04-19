Fenerbahçe ezdi geçti!
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi Play-Off serisine süper başladı. Obradoviç’in öğrencileri, ilk maçta İspanyol rakibine şans tanımadı, Final Four’a giden yolda avantaj sağladı
Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi Play- Off serisine iyi bir başlangıç yaptı. Son şampiyon, taraftarı önünde konuk ettiği Baskonia'yı 82-73'lük skorla yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine büyük üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti. Taraftar desteğini de arkasına alan F.Bahçe, ilk periyodu 21-11 önde kapatırken, soyunma odasına da 43-26 üstün girdi.
WANAMAKER YILDIZLAŞTI
İlk yarıda rakibine potayı göstermeyen temsilcimiz, 3. çeyrekte Baskonia'nın 26 sayı üretmesine engel olamadı. İspanyonlar'a Wanamaker ve Vesely ile karşılık veren Fenerbahçe, farkı korudu. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Obradoviç'in öğrencileri, salondan zaferle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN NOTLAR
- Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Baskonia'yı yarın da konuk edecek. Ülker Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak.
- ÜLKER Salonu'dan dün akşam boş yer yoktu. Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Baskonia ile oynadığı karşılaşma için tribünleri doldurdu. - Karşılaşmayı izleyenler arasında F.Bahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic de vardı. NBA'de Sacramento forması giyen yıldz oyuncuya taraftarların da ilgisi büyüktü.
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Baskonia karşılaşmasını izleyenler arasındaydı.
WANAMAKER YILDIZLAŞTI
İlk yarıda rakibine potayı göstermeyen temsilcimiz, 3. çeyrekte Baskonia'nın 26 sayı üretmesine engel olamadı. İspanyonlar'a Wanamaker ve Vesely ile karşılık veren Fenerbahçe, farkı korudu. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Obradoviç'in öğrencileri, salondan zaferle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN NOTLAR
- Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Baskonia'yı yarın da konuk edecek. Ülker Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak.
- ÜLKER Salonu'dan dün akşam boş yer yoktu. Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Baskonia ile oynadığı karşılaşma için tribünleri doldurdu. - Karşılaşmayı izleyenler arasında F.Bahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic de vardı. NBA'de Sacramento forması giyen yıldz oyuncuya taraftarların da ilgisi büyüktü.
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Baskonia karşılaşmasını izleyenler arasındaydı.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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