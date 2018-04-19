Fenerbahçe ezdi geçti! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ezdi geçti!

    Fenerbahçe ezdi geçti!

    Sarı-lacivertliler, Play-Off serisine süper başladı. Obradoviç’in öğrencileri, ilk maçta İspanyol rakibine şans tanımadı, ’a giden yolda avantaj sağladı

    Doğuş, Play- Off serisine iyi bir başlangıç yaptı. Son şampiyon, taraftarı önünde konuk ettiği Baskonia'yı 82-73'lük skorla yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine büyük üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti. Taraftar desteğini de arkasına alan F.Bahçe, ilk periyodu 21-11 önde kapatırken, soyunma odasına da 43-26 üstün girdi.

    WANAMAKER YILDIZLAŞTI
    İlk yarıda rakibine potayı göstermeyen temsilcimiz, 3. çeyrekte Baskonia'nın 26 sayı üretmesine engel olamadı. İspanyonlar'a Wanamaker ve Vesely ile karşılık veren Fenerbahçe, farkı korudu. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Obradoviç'in öğrencileri, salondan zaferle ayrılmayı başardı.

    MAÇTAN NOTLAR
    - Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Baskonia'yı yarın da konuk edecek. Ülker Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak.
    - ÜLKER Salonu'dan dün akşam boş yer yoktu. Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Baskonia ile oynadığı karşılaşma için tribünleri doldurdu. - Karşılaşmayı izleyenler arasında F.Bahçe'nin eski basketbolcusu de vardı. NBA'de Sacramento forması giyen yıldz oyuncuya taraftarların da ilgisi büyüktü.
    - Fenerbahçe Başkanı , Baskonia karşılaşmasını izleyenler arasındaydı.
    1. 19.4.2018
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