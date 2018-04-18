Bizi kazıkladınız!
Las Palmas, sakatlandığı için bir maç bile forma giyemeyerek sezonu kapatan Emenike’nin kiralama bedeli olan 900 bin euro’yu Olympiakos’tan geri istedi
YARGIYA TAŞINACAK
İspanyol ekibinin idarecileri Olympiakos'u, futbolcunun sakatlığını bilmek ancak transfer sürecinde kendilerini bu konuda bilgilendirmemekle ve bir anlamda "sahtekarlıkla" suçluyor. İddiaya göre bunu kanıtlayacak belgeleri de var. İstenen ödemenin yapılmaması durumunda Las Pasmas'lı yetkililerin dava açıp yargı yoluna giderek haklarını arayabileceği belirtiliyor.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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Toplam 2
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Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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