Janssen Antalya’yı bekliyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Antalya’yı bekliyor

    Janssen Antalya’yı bekliyor

    maçında kadroya alınan , bir sonraki lig maçını bekliyor.

    maçında kadroya alınan , bir sonraki lig maçını bekliyor. Kocaman'ın Hollandalıyı, perşembe günü kupada oynanacak derbisinde de riske etmeyeceği bildirildi. Tecrübeli hocanın, 24 yaşındaki futbolcuya ligin 30. haftasındaki karşılaşmasının 2. devresinde şans vereceği kaydedildi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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