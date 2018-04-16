Aziz Yıldırım'ın mali planı belli oldu! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ın mali planı belli oldu!

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'ın mali planı belli oldu!

    Son kez Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yaptığı son konuşmada, "Her branşta başarılı olacak bir yapı kuracağız.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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