Aykut Kocaman: "İki maça çok yandım"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivas maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet havasında bir toplantı gerçekleştirdi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:53
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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