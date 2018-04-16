Aykut Kocaman: "İki maça çok yandım" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "İki maça çok yandım"

    Aykut Kocaman: "İki maça çok yandım"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivas maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet havasında bir toplantı gerçekleştirdi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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