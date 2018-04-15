U-16’larda kazandı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    U-16’larda kazandı

    U-16’larda kazandı
    , 16 Yaş Altı Ligi 27. ve son hafta maçında ile oynadı. 'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ezeli rakibini 1-0 yendi. Tek golü 64. dakikada Batın Özdemir kaydetti. F.Bahçe bu sonuçla sezonu 41 puanla 3. sırada tamamladı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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