U-16’larda kazandı
FENERBAHÇE, 16 Yaş Altı Ligi 27. ve son hafta maçında Galatasaray ile oynadı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ezeli rakibini 1-0 yendi. Tek golü 64. dakikada Batın Özdemir kaydetti. F.Bahçe bu sonuçla sezonu 41 puanla 3. sırada tamamladı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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