Bu kez hiç almadı
Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatif'ı sahaya sürdü. Buna karşılık Osmanlı maçını çeviren isim olan Valbuena dün akşam da yedek kaldı. Kocaman, Fransız yıldızı bu kez hiç oyuna almadı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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