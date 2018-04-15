Bu kez hiç almadı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Bu kez hiç almadı

    Bu kez hiç almadı
    'nin hocası , karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği 'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatif'ı sahaya sürdü. Buna karşılık Osmanlı maçını çeviren isim olan Valbuena dün akşam da yedek kaldı. Kocaman, Fransız yıldızı bu kez hiç oyuna almadı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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