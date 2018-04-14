Muslera’dan sonra Josef – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Muslera’dan sonra Josef

    Muslera’dan sonra Josef

    Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı , 'da sportif direktörlük yapıyor.

    Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı , 'da sportif direktörlük yapıyor. Uruguaylı futbol adamı geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın kalecisi 'ya göz dikmişti; bu hafta da 'den Josef de Souza'ya kanca attı. Lugano iki ismi de Brezilya'ya götürmeyi hedefliyor.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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