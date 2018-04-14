Fenerbahçe genç futbolculara yönelecek! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    genç futbolculara yönelecek!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> genç futbolculara yönelecek!

    Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım yeniden seçilmesi halinde en büyük projesini altyapı alanında yapacak.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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