RvP’ye yine yol göründü! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’ye yine yol göründü!

    RvP’ye yine yol göründü!

    Sakatlığı, Feyenoord’u da canından bezdirdi. ekibi Persie ile sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor

    Devre arasında 'den ayrılıp Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, burada da baş ağrıtmaya devam ediyor. basını, Feyenoord yönetiminin sık sık sakatlanan 34 yaşındaki golcüyle yola devam etmek istemediğini yazdı.

    Voetbal International'da yer alan habere göre; Amsterdam ekibi, sözleşmesindeki maddeye dayanarak herhangi bir tazminat ödemeden ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Persie, 9 lig maçına çıkıp (2'si ilk onbir) hiç 90 dakika sahada kalamadığı Feyenoord'da 4 gole imza atmıştı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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