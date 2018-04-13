Gözler Ferdi’de – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
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    Gözler Ferdi’de

    Gözler Ferdi’de
    Fernandao'nun kariyerinde en çok gol attığı takımlardan biri . Sambacı, Yiğido'nun filelerini 7 maçta 4 kez sarstı. Bu gollerin hepsini 'da oynarken atan Brezilyalı forvetin, kırmızı- beyazlılara Fener forması ile oynadığı üç maçta da siftahı yok. Fernandao, 'ta da yedek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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