Kupa biletleri bugün satışta
Beşiktaş ile 19 Nisan'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı biletlerinin satışına bugün başlanıyor. Biletler bugün divan, kongre ve temsilci üyelerine, yarın ise F.Bahçe Kart sahipleri ile Faturalı Fenercell abonelerine (en fazla 1 bilet) öncelikli satılacak. Genel satış ise cumartesi günü. Fiyatlar 87 lira ile 430 lira arasında.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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