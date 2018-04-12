Kupa biletleri bugün satışta – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kupa biletleri bugün satışta

    Kupa biletleri bugün satışta
    ile 19 Nisan'da oynanacak yarı final rövanş maçı biletlerinin satışına bugün başlanıyor. Biletler bugün divan, kongre ve temsilci üyelerine, yarın ise F.Bahçe Kart sahipleri ile Faturalı Fenercell abonelerine (en fazla 1 ) öncelikli satılacak. Genel satış ise cumartesi günü. Fiyatlar 87 lira ile 430 lira arasında.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa biletleri bugün satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN