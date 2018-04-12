Avrupa Fener’i anladı

F.ba hçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe TV'de gündeme dair açıklamalar yaptı. THY Avrupa Ligi'nde güzel işler yaptıklarını dile getiren Sırp hoca, "Play-off turundayız, sezonun en önemli bölümündeyiz. Saha avantajımız var. Herkes bu avantaja sahip olmak ister ama rakibimiz Baskonia da çok iyi bir takım" dedi. 5 yıldır sarı-lacivertli takımın başında olduğunu hatırlatan Obradovic, "En çok mutlu olduğum noktalardan biri de; tüm Avrupa'nın Fenerbahçe'nin çok iyi bir kulüp olduğunu anlaması ve bu seviyeyi korumamız. Ne zaman Avrupa Ligi ile ilgili konuşsanız Fenerbahçe'den Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak söz edilir. Böyle düşünüyor olmalarının bizi daha fazla motive etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Taraftarla ilişkimiz özel

OBDADOVİC Avrupa Ligi Play-off maçları için "48 saat içinde aynı takıma karşı 2 maç oynuyorsunuz. O yüzden iyi konsantre olmanız gerek" derken taraftarlara da ayrı bir parantez açtı: "Onlarla ilişkimiz çok özel. Bize inanılmaz destek oluyorlar. Bütün rakiplere saygılılar. Gelip bize destek olmalarını istiyorum."