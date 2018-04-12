Avrupa Fener’i anladı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Avrupa Fener’i anladı

    Avrupa Fener’i anladı

    F.Bahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, THY play off maçları için “Tüm Avrupa F.Bahçe’nin çok iyi bir kulüp olduğunu anladı. Bu seviyeyi korumalıyız” dedi

    F.ba hçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, TV'de gündeme dair açıklamalar yaptı. THY 'nde güzel işler yaptıklarını dile getiren Sırp hoca, "Play-off turundayız, sezonun en önemli bölümündeyiz. Saha avantajımız var. Herkes bu avantaja sahip olmak ister ama rakibimiz Baskonia da çok iyi bir takım" dedi. 5 yıldır sarı-lacivertli takımın başında olduğunu hatırlatan Obradovic, "En çok mutlu olduğum noktalardan biri de; tüm Avrupa'nın Fenerbahçe'nin çok iyi bir kulüp olduğunu anlaması ve bu seviyeyi korumamız. Ne zaman Avrupa Ligi ile ilgili konuşsanız Fenerbahçe'den Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak söz edilir. Böyle düşünüyor olmalarının bizi daha fazla motive etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Taraftarla ilişkimiz özel
    OBDADOVİC Avrupa Ligi Play-off maçları için "48 saat içinde aynı takıma karşı 2 maç oynuyorsunuz. O yüzden iyi konsantre olmanız gerek" derken taraftarlara da ayrı bir parantez açtı: "Onlarla ilişkimiz çok özel. Bize inanılmaz destek oluyorlar. Bütün rakiplere saygılılar. Gelip bize destek olmalarını istiyorum."

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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