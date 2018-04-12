Alper Potuk dinlendi
Osmanlıspor maçında sağ arka adalesine darbe aldığı belirtilen Alper Potuk dünkü antrenmanda yer almadı.
Osmanlıspor maçında sağ arka adalesine darbe aldığı belirtilen Alper Potuk dünkü antrenmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirildiği ve bugünkü çalışmada yerini alacağı ifade edildi. Öte yandan Vincent Janssen de takıma ısınıyor. Hollandalı oyuncu dünkü idmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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