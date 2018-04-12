Alper Potuk dinlendi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    dinlendi

    Alper Potuk dinlendi

    maçında sağ arka adalesine darbe aldığı belirtilen dünkü antrenmanda yer almadı.

    maçında sağ arka adalesine darbe aldığı belirtilen dünkü antrenmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirildiği ve bugünkü çalışmada yerini alacağı ifade edildi. Öte yandan Vincent Janssen de takıma ısınıyor. Hollandalı oyuncu dünkü idmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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