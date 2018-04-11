Valbuena Fransız kulübünden gelen teklifi reddetti
Sud-Ouest gazetesi, F.Bahçe’de mutsuz olan Valbuena ile Bordeaux’nun ilgilendiğini ileri sürerek oyuncunun burada aldığı parayı bırakıp gitme konusunda kararsız olduğunu yazdı
Tecrübeli oyuncu için Bordeaux'nun istekli olduğu vurgulanan haberde Valbuena'nın ayrılmak istediği ancak kafasında para konusunda soru işareti olduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilerden aldığı ücreti Fransa'da kazanamayacağını bilen Valbuena'nın daha az parayı kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğu paylaşıldı.
Bordeaux reddetti
Bordeaux'nun F.Bahçeli yıldızı transfer etmek istediği iddiaları üzerine Fransız ekibinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Fransız basınına bir açıklama yapan Bordeaux yönetimi "Valbuena haberleri tamamiyle fantezi. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Gözyaşları eşi ve kızına
France Football'a kendisini yalnız hissettiği için ağladığını itiraf eden Valbuena'nın gözyaşlarının nedeninin eşi ve kızı olduğu öğrenildi. Daha önce Moskova'ya gitmeyen oyuncunun eşi Fanny Lafon'un 2 yaşındaki kızını Türkiye'de büyütmek istemediği için Marsilya'da ailesiyle kalmayı tercih ettiği bildirildi. Bu durumun da Valbuena'yı olumsuz etkilediği ifade edildi.
İstatistikleri süper
Zaman zaman tartışılsa da Valbuena'nın istatistikleri az süre almasına rağmen oldukça iyi. 9 asistle Visca'dan sonra (14) en çok gol pası veren isim olan Fransız, 2.3 kilit pasla ligin en fazla şut pası atan 4. oyuncusu. Valbuena ayrıca 1.9'la Q7'den sonra en fazla orta yapan 2. oyuncu. 2 gol, 3 asistle de oyuna girdikten sonra gole etki etmede Negredo'dan sonra ikinci.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
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Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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