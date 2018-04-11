Valbuena Fransız kulübünden gelen teklifi reddetti – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fransız kulübünden gelen teklifi reddetti

    Valbuena Fransız kulübünden gelen teklifi reddetti

    Sud-Ouest gazetesi, F.Bahçe’de mutsuz olan ile ’nun ilgilendiğini ileri sürerek oyuncunun burada aldığı parayı bırakıp gitme konusunda kararsız olduğunu yazdı

    F.Bahçe'de umduğunu bulamayan Valbuena sezon sonunda ülkesinin yolunu tutabilir. Bu iddianın kaynağı ise Fransız basını... Sud-Ouest gazetesinde yer alan habere göre Fener'de 4 milyon ero kazanan 33 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu kaydedilirken, Fenerbahçe'nin de oyuncunun gidişine sıcak baktığı ifade edildi.

    Tecrübeli oyuncu için 'nun istekli olduğu vurgulanan haberde Valbuena'nın ayrılmak istediği ancak kafasında para konusunda soru işareti olduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilerden aldığı ücreti Fransa'da kazanamayacağını bilen 'nın daha az parayı kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğu paylaşıldı.

    Bordeaux reddetti
    Bordeaux'nun F.Bahçeli yıldızı transfer etmek istediği iddiaları üzerine Fransız ekibinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Fransız basınına bir açıklama yapan Bordeaux yönetimi "Valbuena haberleri tamamiyle fantezi. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Gözyaşları eşi ve kızına
    France Football'a kendisini yalnız hissettiği için ağladığını itiraf eden Valbuena'nın gözyaşlarının nedeninin eşi ve kızı olduğu öğrenildi. Daha önce Moskova'ya gitmeyen oyuncunun eşi Fanny Lafon'un 2 yaşındaki kızını Türkiye'de büyütmek istemediği için Marsilya'da ailesiyle kalmayı tercih ettiği bildirildi. Bu durumun da Valbuena'yı olumsuz etkilediği ifade edildi.

    İstatistikleri süper
    Zaman zaman tartışılsa da Valbuena'nın istatistikleri az süre almasına rağmen oldukça iyi. 9 asistle Visca'dan sonra (14) en çok gol pası veren isim olan Fransız, 2.3 kilit pasla ligin en fazla şut pası atan 4. oyuncusu. Valbuena ayrıca 1.9'la Q7'den sonra en fazla orta yapan 2. oyuncu. 2 gol, 3 asistle de oyuna girdikten sonra gole etki etmede Negredo'dan sonra ikinci.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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