Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Chelsea'li sol bek için dev rakipler
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon başında uzun bir süre ilgilendiği sol bek Kenedy kıymete bindi
İngiliz basınında çıkan haberlerde Bayern'in Robben ve Ribery'nin yaşının ilerlemesi nedeniyle genç potansiyeli olan Kenedy'i yedek olarak kadroda düşündüğü yazıldı. Chelsea ile 2020'ye kadar kontratı bulunan Kenedy, bu sezon 14 maçta 3 gol atıp, 5 de asist yaptı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Chelsea'li sol bek için dev rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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