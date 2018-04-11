Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Chelsea'li sol bek için dev rakipler – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ve 'ın listesindeki 'li sol bek için dev rakipler

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Chelsea'li sol bek için dev rakipler

    ve 'ın sezon başında uzun bir süre ilgilendiği sol bek kıymete bindi

    'dan Newcastle'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcu için ve 'in devreye girdiği iddia edildi.

    İngiliz basınında çıkan haberlerde Bayern'in Robben ve Ribery'nin yaşının ilerlemesi nedeniyle genç potansiyeli olan 'i yedek olarak kadroda düşündüğü yazıldı. Chelsea ile 2020'ye kadar kontratı bulunan Kenedy, bu sezon 14 maçta 3 gol atıp, 5 de asist yaptı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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