Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçı sonrası oyun anlayışı ile ilgili yapılan eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:15
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Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 2
Yorum
paracıklar çöpe ekici valbuena neden alındı. eyy aykut.
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Rıdvan Dilmen: Tebrikler Ümit Özat
Toplam 2
Yorum
akrep unutmuşum bundan sonraki maçlarda yatar artık
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
Toplam 1
Yorum
gssssssssss selcugun kaptanı oldugu takımdan ne sampıyonluk cıkar ne baska bısey son 6 haftada kume dusucek takıma yenılıyosan herkezı gonderıcen
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