Aykut Kocaman Osmanlıspor maçı sonrası konuştu: "Bozmadan böyle devam"
Özellikle 2. yarıdaki oyundan çok memnun olduğunu belirten Aykut hoca, “Kayba tahammülümüz yok. Hiç bozmadan seriyi devam ettirmeliyiz” dedi
DAHA FARKLI DA OLABİLİRDİ
Maçın analizinde ise ilk devre fazla etkili olamadıklarını sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, ikinci 45'teki oyundan ise memnun olduğunun altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle ikinci devrede kazanmayı daha çok istedik. Baskımız da sonuç verdi. Daha farklı da kazanabilirdik. Her maçta böyle hırslı olmamız gerekiyor. Sonuca odakla oynayacağız" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli hoca, taraftarlara da çağrıda bulunarak "İçeride oynayacağımız 3 maçımız daha var. Kalan karşılaşmalarda onları yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
Aykut Kocaman Osmanlıspor maçı sonrası konuştu: "Bozmadan böyle devam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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