Aykut Kocaman Osmanlıspor maçı sonrası konuştu: "Bozmadan böyle devam" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Osmanlıspor maçı sonrası konuştu: "Bozmadan böyle devam"

    Aykut Kocaman Osmanlıspor maçı sonrası konuştu: "Bozmadan böyle devam"

    Özellikle 2. yarıdaki oyundan çok memnun olduğunu belirten Aykut hoca, “Kayba tahammülümüz yok. Hiç bozmadan seriyi devam ettirmeliyiz” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , kayıpsız geçmeleri gereken bir karşılaşmadan istediklerini aldıklarını dile getirdi. "Kazanmamız gereken bir mücadeleydi. Gerekeni yaptık. Son haftalara girilirken kayba tahammülümüz yok" diyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, kalan 6 maçta da aynı şekilde mücadele etmeleri gerektiğini sözledi. Kocaman, "Hiç bozmadan, kayıp yaşamadan seriyi devam ettirmemiz gerekiyor. Rakiplerimizin galip geldiği haftaları zaten boş geçmemeliyiz" diye konuştu.

    DAHA FARKLI DA OLABİLİRDİ
    Maçın analizinde ise ilk devre fazla etkili olamadıklarını sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, ikinci 45'teki oyundan ise memnun olduğunun altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle ikinci devrede kazanmayı daha çok istedik. Baskımız da sonuç verdi. Daha farklı da kazanabilirdik. Her maçta böyle hırslı olmamız gerekiyor. Sonuca odakla oynayacağız" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli hoca, taraftarlara da çağrıda bulunarak "İçeride oynayacağımız 3 maçımız daha var. Kalan karşılaşmalarda onları yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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