Aatıf’ın forması Alper’e – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Aatıf’ın forması Alper’e

    Aatıf’ın forması Alper’e

    geçen hafta 'u 5-0 yenen kadroda tek değişiklik yaptı.

    geçen hafta 'u 5-0 yenen kadroda tek değişiklik yaptı. 'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 'nin yerine ilk 11'de forma giydi. Alper, 'de 7 hafta sonra ilk 11'de şans buldu. Ancak tecrübeli oyuncu ilk yarıda etkili olamayınca, devre arasında yerini Valbuena'ya bıraktı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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