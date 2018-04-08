Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Soldado, ’yi sırtlıyor

    Soldado, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’yi sırtlıyor

    ’nin İspanyol golcüsü ’yi sırtlamaya devam ediyor.

    'nin İspanyol golcüsü 'yi sırtlamaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'nin sezon başında Villarreal'den transfer ettiği İspanyol golcü takımını sırtlamaya devam ediyor. Başarılı forvet 'e oynadığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik katkı gösterirken geçtiğimiz hafta oynanan 5-0'lık Kayserispor galibiyetinde 2 gol atıp 1'de asist yapmıştı. 32 yaşındaki futbolcu 28. haftada oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunda golü atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynarken 75. dakikada yerini Fernandao'ya bıraktı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:05
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