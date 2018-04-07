Giuliano Fenerbahçe'den ayrılıyor!
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Giuliano'ya Bayer Leverkusen kancası

    Giuliano'ya Bayer Leverkusen kancası

    Brezilya Milli Takımı'na Fenerbahçe'de oynadığı için seçilemediği söylenen 27 yaşındaki orta saha ayrılığı iyice kafasına koydu. Alman ekibi, oyuncunun menajeriyle temasa geçti

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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