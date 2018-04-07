Eljif Elmas izin istedi! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    izin istedi!

    Eljif Elmas izin istedi!

    Fenerbahçe'de bir ayrılık haberi de Eljif Elmas'tan geldi. 18 yaşındaki futbolcunun, Aykut Kocaman'la özel bir görüşme yapıp transfer için izin istediği öğrenildi.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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