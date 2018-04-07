Dörtlü Final’e kalırız – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’e kalırız

    Dörtlü Final’e kalırız

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri ’nın Baskonia takımını geçerek ’e kalacaklarına inandığını söyledi.

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri 'nın Baskonia takımını geçerek 'e kalacaklarına inandığını söyledi. "Artık daha fazla ciddiyet zamanı" diyen Sırp çalıştırıcı, "48 saat arayla maçlar oynayacağız. Oyuncularım, Dörtlü Final'e gitmek istiyorsa hazır olmak zorundalar" ifadesini kullandı.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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