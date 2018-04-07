100 milyon TL’lik hamle
Başkan Yıldırım, Kenan Evren Lisesi krizini çözüme kavuşturdu. Kasaya 100 milyon lira para girecek
HAYIRLI OLSUN
Gazeteci-yazar Altan Tanrıkulu'nun 2.5 yıllık bir çalışmasıyla hazırladığı 'Fenerbahçe Tarihi' kitabının basın lansmanı başkan Aziz Yıldırım'ın da dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
100 milyon TL’lik hamle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.