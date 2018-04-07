100 milyon TL’lik hamle – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    100 milyon TL’lik hamle

    100 milyon TL’lik hamle

    Başkan Yıldırım, Lisesi krizini çözüme kavuşturdu. Kasaya 100 milyon lira para girecek

    , 2002'de imzalanan protokol gereği 3 okul, bir de spor salonu karşılığında Ülker Stadı'nın arkasındaki Lisesi'nin arazisine Fener Center yapacaktı. Sarılacivertliler anlaşmanın şartlarını yerine getirdi, okulları ve spor salonunun yaptı. Ancak sonrasında sorun çıktı. Başkan 'ın, uzun süre sürüncemede kalan konuyu çözüme kavuşturduğu bildirildi. Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe kasasından çıkan 100 milyon lirayı devletten geri alacak. Anlaşmanın yakında Yıldırım tarafından açıklanması bekleniyor.

    HAYIRLI OLSUN
    Gazeteci-yazar 'nun 2.5 yıllık bir çalışmasıyla hazırladığı 'Fenerbahçe Tarihi' kitabının basın lansmanı başkan Aziz Yıldırım'ın da dün Tesisleri'nde yapıldı.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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