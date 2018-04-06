Yıldırım’dan Özdemir atağı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Yıldırım’dan Özdemir atağı

    Yıldırım’dan Özdemir atağı

    Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı ile eski yönetici 'in sürekli bir arada olmasıydı.

    Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı ile eski yönetici 'in sürekli bir arada olmasıydı. öncesi güçlü bir yönetim kurmayı hedefleyen Yıldırım'ın, Özdemir'i listesine alacağı iddia edildi.

    ONUN HAYATI FENERBAHÇE
    Sarı lacivertlilerin Başkanı 'ın, gelecek seçimlerde listesinde olması beklenen , geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz Yıldırım, F.Bahçe'ye büyük hizmetler yaptı. Hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Aziz Yıldırım'ın hayatı F.Bahçe."
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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