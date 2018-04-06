Yıldırım’dan Özdemir atağı
Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Nihat Özdemir'in sürekli bir arada olmasıydı.
ONUN HAYATI FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım'ın, gelecek seçimlerde listesinde olması beklenen Nihat Özdemir, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz Yıldırım, F.Bahçe'ye büyük hizmetler yaptı. Hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Aziz Yıldırım'ın hayatı F.Bahçe."
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:05
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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