Tek sebebi Fener! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Tek sebebi Fener!

    Tek sebebi Fener!

    Brezilyalı eski futbolcu , ’nun milli takıma çağırılmamasını ’nin büyük organizasyonlarda yer almamasına bağladı

    'da yayın yapan Sport TV yorumcusu eski futbolcu , 'nun son dönemde milli takımdan uzak kalmasının nedenini F.Bahçe'de forma giymesine bağladı. Sarı-lacivertli takımın önemli organizasyonlarda yer almaması nedeniyle 27 yaşındaki oyuncunun gözden uzak kaldığını dile getiren Caçapa, "Giuliano'nun 'daki 'nda bulunma ihtimali yok" yorumunu yaptı. Geçen sezon Zenit'le Avrupa Ligi'nde boy gösteren sambacı, F.Bahçe'ye transfer olduktan sonra milli formaya kaldı. Giuilano'nun Fener'de oynadığı bu sezonda Brezilya Milli Takımı 8 maç oynadı. Yıldız futbolcu bunların 4'ünde kadroya çağırılmadı; 3'ünde yedek bekledi. Sadece maçında 80 dakika sahada kaldı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:48
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