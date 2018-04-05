Janssen yine takımdan ayrı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    yine takımdan ayrı

    Janssen yine takımdan ayrı
    Sakatlığı düzelen Vincent , çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Hollandalı golcünün düz koşunun ardından güç artırıcı hareketler yaptığı bildirildi. Janssen, fizik kondisyon eksiğini giderince takımla normal çalışmalara başlayacak.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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