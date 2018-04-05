İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
F.Bahçe yönetimi, seçim öncesi kulübe kazandıracağı önemli projeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:30
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 8
Yorum
sdf sdf aykutmu oynatacak bunu
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 8
Yorum
mustafa ölü topçu
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 11
Yorum
Meth bu kadr olaydan sonra hala dursun özbek seçilirse yazık olur.nerede bu rivanın parası hani sıfırlanıyodu satılınca.en borclu klup biziz hala
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