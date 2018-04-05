Fenerbahçe'den dev proje
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    İşte 'ın mega projesi!

    İşte <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'ın mega projesi!

    F.Bahçe yönetimi, seçim öncesi kulübe kazandıracağı önemli projeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:30
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